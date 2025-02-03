Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»

Обозреватель бокса и эксперт Бен Дэвис оценил вероятность возвращения бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко:
«Как ни странно, промоутер Александр Красюк предположил, что Усик мог бы встретиться в ринге с легендарным Кличко. Владимир оставил после себя невероятное наследие в этом виде спорта, но все равно рассматривает возможность исторического возвращения на ринг. Учитывая его возраст, существуют некоторые опасения относительно возобновления карьеры.
Кличко поддерживает хорошую форму и регулярно тренируется, что может помочь преодолеть любые препятствия. Но в противостоянии с Усиком Владимир был бы аутсайдером.
Александр вряд ли уйдет на пенсию, несмотря на то, что ему 38 лет и он уже многого добился в этом виде спорта. Команда украинца еще рассматривает несколько потенциальных соперников. Стоит отметить, что Кличко поддерживал карьеру Усика и даже присутствовал на ринге, когда действующий чемпион сохранил свои пояса в декабре», – поделился мнением Дэвис.
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
sport.ua