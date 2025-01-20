Дакар: Аль-Раджи впервые выиграл легендарный ралли-рейд

Язед Аль-Раджи выиграл ралли-рейд «Дакар» в 2025 году, став первым в истории гонщиком из Саудовской Аравии, кому это удалось. Поскольку всё происходит на его родине, это особенно приятно и ему, и местной публике.

Экипаж Аль-Раджи, т.е. он и его немецкий штурман Тимо Готтшальк, выступал в категории T1+ на полноприоводном прототипе Toyota Hilux за бельгийскую команду Overdrive Racing, хотя в принципе эта машина мало чем отличается от таких же гоночных внедорожников заводской команды Toyota Gazoo Racing.

Тем не менее, это первый случай за четверть века, когда статуэтка «Золотой туарег» досталась представителям частной команды. В предыдущий раз такое было в далёком уже 2000 году, когда «Дакар» выиграл знаменитый француз Жан-Луи Шлессер на заднеприводном багги Schlesser-Renault, который производила его компания.

Но сегодняшний спринтерский этап Аль-Раджи завершил с 8-м результатом, а лучшее время на финише показал бразилец Лукас Мораес, гонщик заводской команды Toyota. Довольно долго на первой строчке оставался Нассер Аль-Аттийя, однако Мораес промчался по 61-километровому маршруту на 1 минуту 33 секунды быстрее, лишив катарского гонщика возможности отпраздновать его 50-ю победу на этапах «Дакара».

А ведь Аль-Аттийя был буквально в шаге от того, чтобы повторить рекорды таких легендарных гонщиков, как Стефан Петрансель и Ари Ватанен. Но теперь ему придётся ждать целый год, чтобы предпринять следующую попытку.

Третий результат сегодня показал Хенк Латеган, ещё один гонщик Toyota Gazoo Racing: южноафриканский экипаж лидировал в абсолютном зачёте в средней фазе ралли-рейда, однако по итогам двух недель гонки Аль-Раджи его опередил почти на 4 минуты.

Третье место в 2025 году занял Маттиас Экстрём, в 2025-м впервые выступающий за заводскую команду Ford – это лучшее достижение шведа за пять лет участия в «Дакаре». А Нассер Аль-Аттийя остался четвёртым, но, пожалуй, и этот результат можно считать неплохим, учитывая, что он (кстати, как и Экстрём) выступал на совершенно новой технике. Но нет сомнений, что к 2026 году французкая команда The Dacia Sandriders доведёт свой внедорожный прототип до нужного уровня и вновь войдёт в число фаворитов супермарафона.

Среди мотогонщиков, как и ожидалось, сильнейшим стал австралиец Даниэль Сандерс, выступавший за заводскую команду KTM. Для австрийской компании это уже 20-й подобный успех в истории «Дакара». Впрочем, в двухколёсной категории лучшее время на последнем этапе ралли-рейда показал не он, а гонщик из ЮАР Майкл Докерти, для которого это уже второе подобное достижение на этом ралли-рейде. Причём выступает он даже не в «главном» мотоклассе Rally GP, а в Rally 2, где мотоциклы несколько менее совершенные, что не помешало ему отличиться.

Второй результат сегодня остался за Адриеном ван Бевереном, гонщиком Honda – на финише он проиграл Докерти всего три секунды. В абсолютной классификации француз занял третье место, уступив не только Сандерсу, но и Тоше Сайрена, своему напарнику по заводской команде японского концерна.

Нассер Аль-Аттийя наверняка порадовался за успех Nasser Racing, команды из Катара, чей гонщик Абдулазиз Аль-Кувари сегодня выиграл этап в классе Challenger. Тем более что второй результат показал Халифа Аль-Аттийя, родной брат Нассера.

А победу в категории лёгких внедорожников отпраздновал аргентинский экипаж опытного гонщика Николаса Кавильяссо и его штурмана Валентины Пертегарини.

В классе SSV своего рода сенсация: «Золотого туарега» получит дебютант «Дакара» американец Брок Хегер – его экипаж выступал за команду Себастьена Лёба на мотовездеходе Polaris RZR Pro R Sport.

Среди «тяжеловесов» – гонщиков, выступающих на грузовиках – как и ожидалось, лучшим стало трио Мартина Масика. Чех выиграл свой второй «Дакар» подряд, причём с впечатляющим преимуществом почти в два с половиной часа. Хотя это пока только предварительный результат, поскольку официальные итоги в этом классе пока не объявлены.

Итак, 47-й ралли-рейд «Дакар» завершился, и его отличие в том, что на 12 этапах в категории Ultimate (т.е. по сути речь о самых мощных машинах и самых опытных гонщиках) было 10 разных победителей, представлявших четыре разных команды. Как пишут организаторы, столь разнообразной статистики в истории «Дакара» ещё никогда не было.

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