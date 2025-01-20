Дэвид Хэй назвал боксера, который имел более сильный удар чем у Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал боксера, который имел гораздо более сильный удар чем у Владимира Кличко. Хэй выделил именитого панчера Деонтея Уайлдера.

«Я действительно считаю, что Уайлдер самый сильный ударник среди всех супертяжей. Звучит как преувеличение, но я получал удары от Уайлдера в спаррингах, и это было сильнее, чем бил меня Владимир Кличко.

Однажды Уайлдер попал мне по макушке головы, я был в защитной маске, это даже не было чистое попадание, удар промелькнул, но я его почувствовал», – сказал Хэй.

Ранее сообщалось, что Кличко может вернуться на ринг и провести бой с Уайлдером.

sport.ua