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Футбол

Лига наций. Болгария в меньшинстве отстояла ничью с Беларусью, Северная Ирландия обыграла Люксембург

Лига наций стартовала

Лига наций. Болгария в меньшинстве отстояла ничью с Беларусью, Северная Ирландия обыграла Люксембург

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В четверг, 5 сентября, стартовал новый сезон в европейской Лиги наций.

    Состоялись и два матча в Лиге С3 турнира.

    В одном из этих поединков Беларусь на нейтральном поле в Венгрии принимала Болгарию.

    Несмотря на удаление во втором тайме у болгар, гости смогли отстоять нулевую ничью 0:0.

    Во втором матче группы Северная Ирландия без особых проблем одолела Люксембург, забив два гола уже на 11-й и 17-й минутах.

    8 сентября во 2-м туре Болгария примет Северную Ирландию, а Люксембург – Беларусь.

    Беларусь – Болгария 0:0

    Удаление: Крастев, 74, Болгария, вторая желтая

    Северная Ирландия – Люксембург 2:0

    Голы: Макнейл (11), Баллард (17)

    www.ua-football.com

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