Лига наций. Болгария в меньшинстве отстояла ничью с Беларусью, Северная Ирландия обыграла Люксембург

Лига наций стартовала

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В четверг, 5 сентября, стартовал новый сезон в европейской Лиги наций.

Состоялись и два матча в Лиге С3 турнира.

В одном из этих поединков Беларусь на нейтральном поле в Венгрии принимала Болгарию.

Несмотря на удаление во втором тайме у болгар, гости смогли отстоять нулевую ничью 0:0.

Во втором матче группы Северная Ирландия без особых проблем одолела Люксембург, забив два гола уже на 11-й и 17-й минутах.

8 сентября во 2-м туре Болгария примет Северную Ирландию, а Люксембург – Беларусь.

Беларусь – Болгария 0:0

Удаление: Крастев, 74, Болгария, вторая желтая

Северная Ирландия – Люксембург 2:0

Голы: Макнейл (11), Баллард (17)

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