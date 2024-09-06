Лига наций. Болгария в меньшинстве отстояла ничью с Беларусью, Северная Ирландия обыграла Люксембург

Лига наций стартовала
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В четверг, 5 сентября, стартовал новый сезон в европейской Лиги наций.
Состоялись и два матча в Лиге С3 турнира.
В одном из этих поединков Беларусь на нейтральном поле в Венгрии принимала Болгарию.
Несмотря на удаление во втором тайме у болгар, гости смогли отстоять нулевую ничью 0:0.
Во втором матче группы Северная Ирландия без особых проблем одолела Люксембург, забив два гола уже на 11-й и 17-й минутах.
8 сентября во 2-м туре Болгария примет Северную Ирландию, а Люксембург – Беларусь.
Беларусь – Болгария 0:0
Удаление: Крастев, 74, Болгария, вторая желтая
Северная Ирландия – Люксембург 2:0
Голы: Макнейл (11), Баллард (17)