Полузащитник Шахтера: Туран сказал наслаждаться игрой и кайфовать от футбола

Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько рассказал о выступлении своей команды в матче квалификации Европы против "Бешикташа" (4:2).

"Считаю, что мы не сразу почувствовали игру. Потом, когда поняли, что игра получается и все под нашим контролем, то смогли атаковать и больше создавать моменты и играть через пас.

У нас очень хорошая оборона. Коля, Валера, Фима – все очень хорошо сыграли в обороне, поэтому и у Абрахама не было шансов, и моментов – у "Бешикташа".

Установка Турана перед матчем? Наслаждаться игрой, не волноваться и кайфовать от футбола, от жизни футболиста.

Как наслаждаться игрой при таком давлении трибун? Когда ты играешь, ты этого не чувствуешь. Ты их уже не слышишь. Так что, мне кажется, это нормально", – сказал Очеретько.