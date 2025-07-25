Три теннисиста отстранены от выступлений после проваленных тестов на допинг

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении трех теннисистов после обнаружения у них запрещенного вещества.



Речь идет о 29-летнем перуанце Коннере Уэртасе дель Пино (№176 АТР в паре), 24-летнем бразильце Матео Баррейросе Рейесе (№365 АТР в паре) и 30-летнем колумбийце Андресе Урреа (№412 АТР)

У всех троих были взяты допинг-пробы во время турнира ATP Challenger в Боготе 14 мая 2025 года. После разделения образцов на части A и B и проведения анализа было обнаружено наличие болденона – запрещенного анаболического агента, входящего в список WADA. Ни один из игроков не имел разрешения на терапевтическое использование этого вещества.

7 июля ITIA официально уведомила теннисистов о возможном нарушении правил по статье о наличии запрещенного вещества в пробе и статье об использовании запрещенного вещества без действующего назначения.

Согласно регламенту, болденон относится к категории «неспецифических веществ», поэтому для каждого из игроков вступило в силу обязательное временное отстранение – с 7 июля 2025 года.

На данный момент ни один из теннисистов не подал запрос на снятие отстранения в Независимый трибунал, хотя такая возможность предусмотрена правилами.

На период отстранения игроки не имеют права выступать на соревнованиях, тренироваться или посещать теннисные мероприятия, санкционированные ATP, ITF, WTA, Федерациями Австралии, Франции, Англии и США, а также любыми национальными ассоциациями.

btu.org.ua