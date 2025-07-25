Льюис Хэмилтон не хочет повторить судьбу Алонсо и Феттеля

Льюис Хэмилтон стал третьим чемпионом мира, кто перешёл в Ferrari за последние полтора десятилетия, однако два его предшественника, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, не смогли повторить в команде из Маранелло тех успехов, которых они добились на предыдущих стадиях своих карьер.

Семикратный чемпион мира заявил, что намерен это изменить. По его словам, в перерыве между этапами в Сильверстоуне и Спа он провёл несколько важных совещаний не только с инженерами Скудерии, но и с представителями высшего менеджмента компании, В том числе он сказал, и эти его слова мы уже цитировали, что направил руководству отчёты, в которых изложил свои представления о том, что нужно изменить в команде, чтобы она выступала более успешно.

Есть смысл остановиться на этой теме более подробно.

«Причина этого связана с тем, что у команды огромный потенциал, и я его вижу, – пояснил Льюис. – Но это огромная организация, и в ней множество движущихся частей. И не все они развивают полную мощность, т.е. работают не так, как должны работать.

Именно поэтому команда не добилась тех успехов, которых, по-моему, она заслуживает. И мне кажется, что моя задача в том, чтобы добиться улучшений абсолютно во всех областях, чтобы предъявить требования ко всем в команде – особенно к тем людям, кто принимает решения.

Если вспомнить историю команды за два предыдущих десятилетия, то за Ferrari выступали прекрасные гонщики – Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель. Все они – чемпионы мира, однако команда не побеждала в чемпионате с 2007 года. И я не готов мириться с тем, что то же самое произойдёт со мной.

Поэтому собираюсь предпринять дополнительные усилия. Мне очень повезло, ведь у меня есть опыт сотрудничества с двумя другими великими командами. Хотя сейчас иная ситуация, потому что есть различия в культуре и всё такое, я всё-таки считаю, что если всегда идти одним и тем же путём, то вы будете получать одни и те же результаты. Поэтому я просто подвергаю сомнению определённые подходы.

В команде очень хорошо на это реагируют. Мы добиваемся улучшений во многих областях – это и маркетинг, и взаимодействие со спонсорами, и подходы к работе, которые продолжают практиковать наши инженеры. Предстоит ещё многое изменить, но в команде очень хорошо реагируют. В конечном итоге я просто пытаюсь найти внутри организации союзников и мотивировать их, чтобы они поднажали.

Я здесь для того, чтобы побеждать. Настаёт переломный момент. Я действительно верю в потенциал команды, верю, что она сможет выиграть ещё не один чемпионат. Пока я здесь, это будет моей единственной целью».

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