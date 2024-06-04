Тото Вольфф: Обе машины получат новое переднее крыло

В Mercedes считают, что команда постепенно прогрессирует, и перед канадским этапом чемпионата её руководитель Тото Вольфф с оптимизмом рассуждал о шансах в предстоящий уик-энд.

Тото Вольфф: «Итоги уик-энда в Монако были обнадёживающими, мы продолжаем уверенно прогрессировать, занимаясь модернизацией машины, в целом улучшая её баланс, и ещё на один шаг приблизились к соперникам, которые впереди нас.

Этот прогресс ещё не проявился в плане результатов, но если нам удастся и дальше сокращать отставание от самых быстрых машин, то будут и результаты. Мы это знаем.

В Канаде на обеих машинах будет установлено усовершенствованное переднее крыло, а также мы внедрим ещё ряд других технических новинок. На узких улицах Монако это крыло позволило добиться небольшой прибавки в скорости, и на трассах, на которых нам предстоит выступать на следующих этапах, его преимущества должны проявиться более заметно.

Соперничество в группе лидеров достигло невероятно высокого уровня, отрывы сократились, и мы не испытываем никаких иллюзий: соперники продолжают набирать обороты. Наша задача – трудиться с прежним упорством и усердием, чтобы вступить в спор за победы.

Автодром имени Жиля Вильнёва – прекрасная трасса. Она представляет собой сочетание медленных поворотов и скоростных прямых, поэтому гонки там проходят очень интересно. Мы всегда рады вернуться в Монреаль, ведь канадские болельщики страстно любят Формулу 1.

В разные годы мы пережили там немало радостных моментов и надеемся, что в предстоящий уик-энд испытаем такие же эмоции».

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