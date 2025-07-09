Эффективная тренировка на турнике и брусьях

Тренировки на турнике и брусьях — отличная альтернатива спортивному залу. Эти снаряды можно установить даже в обычной квартире, а при хорошей погоде — заниматься на улице, благо воркаут-площадки сегодня легко найти в любом районе. Правильно составленная программа тренировок с собственным весом поможет не только поддерживать форму, но и набрать мышечную массу или сделать тело рельефным — всё зависит от подхода и регулярности. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Польза турника и брусьев

Турник активно развивает плечевой пояс, спину и руки. Уже при обычных подтягиваниях задействуются почти все группы мышц. Главное преимущество — отсутствие сильной нагрузки на позвоночник, в отличие от упражнений с отягощением.

Брусья позволяют прокачивать грудные мышцы, трицепсы, плечи. Кроме того, отжимания на брусьях улучшают осанку, если соблюдать технику: ровная спина, зафиксированное положение корпуса и правильное дыхание.

С чего начать новичку

Первые тренировки на турнике могут быть морально сложными. Специалисты советуют начинать с невысокой перекладины и при нехватке силы — помогать себе ногами. Даже простое зависание в верхней точке укрепляет мышцы. С ростом выносливости подтягивания становятся легче, и появляется возможность оттачивать технику.

Варианты хвата:

Узкий/средний хват ладонями от себя — нагружаются бицепсы и спина.

Широкий хват от себя — работает грудь, дельты, спина.

Узкий/средний хват к себе — упор на бицепс, но включается и спина.

Также на турнике можно тренировать пресс: подъём коленей к груди, «уголок» и скручивания в висе — всё это укрепляет корпус.

Продвинутые упражнения: подтягивания на одной руке, разнохват, медленные повторения с фиксацией в верхней точке.

Как заниматься на брусьях

Для большинства новичков отжимания на брусьях даются легче, чем подтягивания. Вот основные варианты:

На трицепс: корпус вертикальный, локти прижаты, сгибаются до угла 90°, затем — выпрямление.

корпус вертикальный, локти прижаты, сгибаются до угла 90°, затем — выпрямление. На грудные: корпус наклонён вперёд, локти в стороны, опускание — глубокое, с “завалом”.

корпус наклонён вперёд, локти в стороны, опускание — глубокое, с “завалом”. Комплексное развитие торса: локти в естественном положении, тело контролируемо опускается и поднимается за счёт грудных и трицепсов.

Пример программы тренировок на турнике и брусьях (4 раза в неделю)

Понедельник:

Подтягивания широким хватом за голову

Подтягивания узким хватом (ладонями от себя)

Отжимания на брусьях (до 10 повторений, до 4 подходов)

Вторник:

Подтягивания широким и средним хватом

Глубокие отжимания с наклоном вперёд

Неполные отжимания с дополнительным весом

Четверг:

Повтор понедельника

Пятница:

Подтягивания широким и узким хватом

Отжимания с и без утяжелений

Каждую тренировку рекомендуется завершать упражнениями на пресс, приседаниями и работой с ногами. Количество повторов и последовательность можно адаптировать под свой уровень.

Что такое суперсерии

Опытным атлетам стоит попробовать суперсерию — способ повысить эффективность тренировок. Суть: после одного упражнения (например, на турнике) без паузы переходите ко второму (на брусьях). Отдых — максимум 60 секунд после цикла, затем повтор.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что делать, если не получается подтягиваться с первого раза?

Начните с низкой перекладины, помогайте себе ногами. За 2–3 недели можно заметно укрепить руки и освоить подтягивания.

Можно ли накачать мышцы только на этих снарядах?

Да. Системные тренировки на турнике и брусьях позволяют набрать мышечную массу без спортзала.

Как правильно выполнять отжимания с весом?

Нужен специальный пояс с грузом, фиксируемым на цепочке.

Что делать, если дома стены пустотелые?

Воспользуйтесь напольными снарядами — сейчас популярны модели 2-в-1 (турник + брусья).

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