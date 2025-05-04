Серия А. Лацио хватило одной минуты игры

Серия А. 35-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" – "Лацио" 0:1

Гол: Диа 1

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе (Самбия 46), Исмаили, Вити (Кампаньелло 90), Гьяси, Фаццини, Мариануччи, Пеццелла, Сольбаккен (Конате 59), Какаче, Коломбо

"Лацио": Мандас, Хюсай, Жиго, А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Хила 70), Ровелла (Провстгор 79), Гендузи, Марушич (Исаксен 46), Диа (Весино 58), Дзакканьи (Педро 70), Кастельянос

Предупреждения: Коломбо 34, Гогличидзе 45+1, Пеццелла 84, Вити 89 – Лука Пеллегрини 56, Хюсай 66, Весино 88, Провстгор 90+4

Удаления: Коломбо 38 (вторая желтая) – Хюсай 76 (вторая желтая)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Похоже, в нынешнем туре Серии А гранды решили удовлетвориться абсолютным минимумом. "Наполи", "Интер" и "Лацио" уже выиграли свои матчи лишь со счетом 1:0. Играя сонно, не желая выкладываться и добивать аутсайдеров, против которых играли. "Лациале" забили ранее всех – уже на первой минуте – и сразу же прекратили играть. За что не поплатились.

Они были обязаны побеждать сегодня. В начале тура четвертое и восьмое места разделяли лишь три очка. При этом сегодня вечером встречаются четвертая с пятой и шестая с восьмой командами лиги. "Лацио" седьмой и встречался с командой из зоны вылета. Потому не мог позволить себе не воспользоваться такой возможностью. Он и воспользовался.

Сразу же защитник гостей Хюсай забросил мяч, защитник хозяев мог выбить, но не сумел, Диа принял и пробил точно. На этом желание "Лацио" забивать иссякло. Далее он иногда просто держал мяч, а иногда даже отдавал его, отходил назад и удовлетворялся прикрытием обороны. "Эмполи" же, совершенно ужасная команда в позиционных атаках, не знал, что с этим делать.

Могли расшевелить игру удаления за неосторожные фолы Коломбо и Хюсая. Но не расшевелили. Неплохой удар издали Мариануччи Мандас взял не сразу, но взял. Удар Марушича головой Васкес вытащил. Кастельянос бил слета неплохо, но неточно. Педро на входе в штрафную также немного не попал. А гол "Эмполи" в начале второго тайма отменили из-за офсайда.

"Лацио" побеждает в третьем гостевом матче лиги подряд. Серии побед в лиге на всех полях не было с девятого февраля, но даже одна победа в Эмполи выводит римлян на четвертое место перед матчами конкурентов. А "Эмполи" не побеждает в 20-ом матче лиги на всех полях подряд (14 поражений в них) и находится на 19-ом месте. Хотя до 17-го лишь два очка.

Виктор Коваленко вполне мог в этом матче появиться на поле в стартовом составе "Эмполи", поскольку главные опорники – Хендерсон и Грасси – выбыли из-за дисквалификаций. Но сам украинец выбыл из заявки из-за мышечной травмы. В итоге в центр поля пришлось ставить центрального защитника Мариануччи.

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