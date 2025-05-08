Микко Рантанен установил ряд феноменальных рекордов Кубка Стэнли

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В первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли Даллас Старз на выезде переиграл Виннипег Джетс со счетом 3:2.

Главным героем матча снова стал звездный новичок команды Микко Рантанен.

Финский нападающий Далласа забросил три шайбы в двух подряд матчах плейоф, при чем в каждом из них сделал это в течение одного периода.

Рантанен стал первым игроком в НХЛ за последние 40 лет, которому удалось сделать хет-трик в двух матчах плей-офф подряд и третьим в целом в истории (после Дуга Бентли в 1944 году и Яри Курри в 1985 году).

Микко Рантанен стал также первым игроком в истории Кубка Стэнли, который имеет в течение одного сезона два хет-трика, сделанных в одном периоде.

В последних четырех матчах плейоф финский форвард забросил уже 8 шайб и отдал 6 результативных передач.

В трех подряд матчах плейоф НХЛ Микко Рантанен набирает 3+ очков за один период.

Даллас – Колорадо, матч 5: 1+2

Колорадо – Даллас, матч 6: 1+3 (за 1 период матча)

Даллас – Колорадо, матч 7: 3+1 (за 1 период матча)

Виннипег – Даллас, матч 1: 3+0 (за 1 период матча)

В последних 12 заброшенных шайбах Далласа в плейоф Микко Рантанен отметился результативным действием. Это является теперь самой длинной подобной серией в истории Кубка Стэнли. Предыдущее достижение принадлежало Марио Лемье, который имел в своем активе 9 результативных действий подряд.

Также Рантанен стал первым игроком в истории Далласа, кто сделал натуральный хет-трик в матче Кубка Стэнли.

Микко Рантанен возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли 2025, имея в своем активе 15 очков (8 заброшенных шайб и 7 результативных передач).

sport.ua