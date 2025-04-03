Коко Гауфф запускает собственную менеджмент-компанию и завершает сотрудничество с агентством Роджера Федерера

Третья ракетка мира Коко Гауфф, объявила о создании собственной компании Coco Gauff Enterprises, которая займётся управлением её карьерой.



Решение о запуске личного бизнеса 21-летняя американка объяснила желанием «взять больше ответственности за своё развитие как спортсменки, предпринимательницы и человека, стремящегося к переменам».

«Это только начало нового, захватывающего этапа. Впереди ещё много интересного, чем я обязательно поделюсь, когда придёт время. Как и прежде, теннис остаётся для меня главным приоритетом!» – написала Гауфф в соцсетях.

Также, Коко Гауфф сообщила, что завершает сотрудничество с Team8 – агентством, основанным Роджером Федерером и его менеджером Тони Годсиком, и начинает новое партнёрство с WME (William Morris Endeavor) – одним из крупнейших мировых агентств, которое, в частности, представляло интересы Серены Уильямс.

Отметим, что последние два года Коко Гауфф, согласно данным портала Sportico, является самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Только в 2024 году её суммарный доход составил $30,4 млн. (из них 21 млн. – поступления от рекламных контрактов).

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За свою карьеру Гауфф выиграла 10 одиночных титулов и 9 парных. Она становилась чемпионкой US Open-2023 и WTA Finals-2024 в одиночном разряде, а также выиграла Ролан Гаррос-2024 в паре. 21-летняя теннисистка поднималась на второе место в одиночном рейтинге и была первой ракеткой мира в паре. На теннисном корте Гауфф уже заработала чуть более 23 млн. долларов призовых.

btu.org.ua