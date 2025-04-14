“Сегодня было однозначно такое ощущение, что мы играем домашний матч”. Надежда Киченок и Катарина Завацкая – о победе в парной игре за сборную

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Катарина Завацкая прокомментировали свою победу в парном матче Кубка Билли Джин Кинг против Швейцарии



Надежда Киченок: “Это значит очень много для нас. Мы стремились выйти в Финал, это было нашей целью еще с прошлого года, когда Фонд Свитолиной взял на себя руководство сборной. Мы пытались сделать все, что в наших силах в каждом матче. Так что все мы очень счастливы, конечно.

Катарина Завацкая: “Для меня это невероятный опыт быть в этой команде. Я также беру для себя полезные знания из наших тренировок, из просмотра этих матчей на самом высоком уровне. Поэтому я очень счастлива быть частью команды и рада, что смогла принести очко, простое очко, не такое важное (смеется). Я действительно очень счастлива быть здесь вместе с командой”.

Надежда Киченок: “Искренне благодарны всем зрителям, украинским болельщикам, которые вчера и сегодня создали эту домашнюю атмосферу. Сегодня было однозначно такое ощущение, что мы играем домашний матч. Мы ценим то, как нас приняли в Радоме и в Польше вообще. Отношение поляков к украинцам оно просто замечательное, мы очень благодарны”.



Фото: ФТУ.

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