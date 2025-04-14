Пьер Гасли заработал для Alpine первые в сезоне очки

На Гран При Бахрейна Пьер Гасли заработал первые в сезоне очки для команды Alpine, финишировав седьмым. Его напарник Джек Дуэн большую часть гонки тоже претендовал на место в десятке, но откатился на пятнадцатое место, а после дисквалификации Нико Хюлкенберга поднялся на четырнадцатую строчку в протоколе.

Пьер Гасли (7-й): «Я очень рад за всю команду и рад тому, что благодаря седьмому месту мы заработали первые в сезоне очки. На последнем круге я потерял место, пропустив Макса Ферстаппена, поэтому немного расстроен, но он выиграл на прошлой неделе, поэтому результат всё равно положительный.

Было здорово стартовать четвёртым и оставаться в числе лидеров на первом отрезке. Мне немного не повезло со временем выезда на трассу автомобиля безопасности сразу после моего второго пит-стопа, когда я перешёл на шины Hard. После рестарта я ехал до финиша и старался удержать Макса позади, но шины уже потеряли эффективность, и я потерял позицию.

Сейчас всё внимание на следующий этап в Джидде, где мы, надеюсь, окажемся конкурентоспособными. Машина эффективна в быстрых поворотах – я впечатлён, насколько хорошо она работала здесь. Надеюсь, так же будет и в Саудовской Аравии в следующий уик-энд, и мы сможем повторить этот уровень конкурентоспособности».

Джек Дуэн (15-й, 14-й после дисквалификации Нико Хюлкенберга): «Сегодняшний результат разочаровывает, но я рад, что мы открыли счёт заработанным очкам благодаря седьмому месту Пьера. Шины Soft и Medium отлично работали, и после двух отрезков на этих составах я занимал девятое место.

На финальный отрезок я поставил Hard, чтобы прикрыться от возможных атак соперников, но автомобиль безопасности выехал в неудачное время, что дало остальным возможность поставить свежие и более мягкие шины. Мне было сложно удержать их позади, с задними шинами начались проблемы, а затем я получил штраф за нарушение границ трассы.

Мы продолжим работать, основываясь на достигнутом прогрессе в этот уик-энд. Сейчас я уже с нетерпением жду этап в Джидде, который начнётся через несколько дней».

Оливер Оукс, руководитель команды: «Команда уезжает довольной из Бахрейна, заработав первые в сезоне очки. Результат стал возможен благодаря усилиям всех сотрудников на базах в Энстоуне и Вири.

Выезд автомобиля безопасности нам не помог, поскольку из-за этого оба наших гонщика оказались уязвимы ближе к финишу. Пьер сделал всё возможное, чтобы сдержать Макса. Всегда неприятно терять позицию на последнем круге, но Пьер отлично провёл гонку и заработал такие нужные нам очки.

Темп Джека в начале гонки и на протяжении всего уик-энда был многообещающим. Ближе к финишу у него начались проблемы с шинами Hard, поэтому на последнем отрезке он откатился назад.

Мы уезжаем из Бахрейна с заработанными очками, но знаем, что в Джидде должны прибавить в определённых областях».

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