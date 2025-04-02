Нант (W50). Подрез выиграла стартовый матч в основной сетке

Вероника Подрез вышла во второй круг турнира ITF во Франции



Вероника Подрез (№462 WTA) в матче первого круга обыграла Арлинду Рушити из Косово (№477 WTA) со счетом 6:3, 6:1. По ходу встречи украинка реализовала все пять заработанных брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.

Отметим, что обе теннисистки попали в основную сетку соревнований через квалификацию.

Подрез продлила свою победную серию. Почти полторы недели назад она выиграла титул на турнире ITF W15 в Гавре.

Следующей соперницей Вероники будет лидер посева Талия Гибсон из Австралии (№153 WTA).



btu.org.ua