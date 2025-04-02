Рокировка в Red Bull – лишь первая часть тайного плана?

Новость о том, что Лиам Лоусон, что называется, «брошен на низовку», т.е. возвращён в Racing Bulls, а Юки Цунода повышен до почётной должности напарника Макса Ферстаппена, если не повергла мир автоспорта в шок, то по меньшей мере изрядно удивила.

Однако для кукловодов, которые, находясь за ширмой, тянут за особые нити и на наших глазах разыгрывают это шоу, подобное развитие событий не только не стало неожиданностью, а наоборот, было во многом подготовлено и предопределено обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к кадровым вопросам.

Из источников, заслуживающих всяческого доверия, нам стало известно, что рокировка в Red Bull – лишь первое действие тайного плана, весьма сложного и многоходового.

Происходящее надо рассматривать в более широком контексте, в том числе вспомнить, что в последнее время на Red Bull пали подозрения, что именно команда из Милтон-Кинса лоббирует возвращение к атмосферным двигателям V10. Судя по всему, проект создания собственной гибридной силовой установки в альянсе с Ford буксует, и перспективы у него сомнительные, по крайней мере на горизонте ближайшего года-двух.

Каким может быть выход? Продвигать возвращение к безнаддувным V10 – идея абсурдная, и запущена она только в качестве отвлекающего манёвра. Пока в паддоке и прессе идёт её обсуждение, и звучат преимущественно недоумённые интонации, руководство Red Bull ведёт закулисные переговоры с Honda.

У обеих команд Red Bull давние деловые отношения с японской корпорацией, чьи двигатели по праву считаются одними из лучших в Формуле 1, и велика вероятность, что моторостроители Honda не подведут и в следующем году, когда чемпионат мира перейдёт на новый технический регламент.

Но проблема в том, что у Honda уже подписан контракт с Aston Martin, и силовые установки следующего поколения уже обещаны команде Лоуренса Стролла. Однако, как известно, в Red Bull работают большие мастера разного рода политических манёвров, и, похоже, они пытаются найти способ, как заручиться технологической поддержкой Honda как минимум на среднесрочную перспективу.

Поэтому для начала в Red Bull Racing, так сказать, в качестве аванса переведён Цунода, чему действительно способствовали откровенно слабые результаты Лоусона. А Юки – гонщик Honda, и этот козырь сейчас по полной программе разыгрывается в ходе секретных переговоров.

Японской стороне сделано предложение: Цунода и в дальнейшем останется в Red Bull Racing, но при условии, что моторостроительное подразделение RBPT получит всю необходимую помощь в разработке и производстве той самой «собственной» силовой установки. Т.е. речь о целом комплексе ноу-хау, который позволит новоявленным моторостроителям сделать резкий рывок вперёд.

Разумеется, для того, чтобы этот план реализовать, ещё предстоит как-то договориться с Ford, ведь о партнёрстве с Red Bull уже давно объявлено, оно как-то развивается, и при этом американская корпорация – прямой конкурент Honda на мировых рынках.

Но в Red Bull придумали хитрый маркетинговый ход: их силовые установки будут брендированы особым образом.

Не исключено, что они будут выпускаться под новой маркой Fonda. С одной стороны, в этом слове угадываются названия обеих корпораций, с другой, оно о многом говорит любителям кинематографа, поскольку вызывает ассоциации с легендарной американской актёрской династией (Генри Фонда и его дочь Джейн Фонда) и произведёт впечатление на самую широкую аудиторию.

Дело за малым: найти общий язык со всеми сторонами – с Honda, c Ford, c семьёй Фонда и, конечно, с Лоуренсом Строллом, чьи интересы при таком раскладе могут быть ущемлены. Но если подкрепить переговорный процесс значительными финансовыми вливаниями, то вероятность успеха отлична от нуля несмотря на всю сложность задачи.

F1News.ru будет с любопытством следить за следующими актами этого шоу и анализировать их по мере поступления новостей.

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