Боттас: У нас не было темпа для борьбы с соперниками

Лучшим результатом Sauber на Гран При Великобритании стало пятнадцатое место Валттери Боттаса. Финский гонщик рассказал, что машине по-прежнему не хватает скорости, но он надеется, что уже на следующий этап в Венгрию команда привезёт обновления, которые позволят прибавить.

Гуаньюй Чжоу финишировал последним и пожаловался на то, что дождь пошёл слишком поздно.

Валттери Боттас (15-й): «Определённо не самый простой день, учитывая, что на трассе были мокрые участки, которые приходилось проезжать на сликах. Я считаю, что сегодня мы принимали правильные стратегические решения и не провели ни одного необязательного пит-стопа. Однако в любых погодных условиях у нас не было темпа, чтобы побороться с соперниками впереди.

Необходимо продолжать работать и привозить новинки. Надеюсь, это произойдёт раньше, а не позже. Возможно, обновления будут у нас уже на этапе в Будапеште. По крайней мере, я на это надеюсь».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «Я стартовал на шинах Soft, и дождь начался слишком поздно. Мои шины пришли в негодность уже после десяти кругов, и после этого мы попробовали отыграться за счёт перехода на промежуточные шины, но план не сработал. По крайней мере, мы попробовали, но после этого гонка для меня, фактически, закончилась.

Результат не такой, на который мы рассчитывали, но, в целом, темп соответствовал ожиданиям. Я чувствовал себя довольно комфортно за рулём в условиях переменчивой погоды, но нам нужно продолжать работать, чтобы вернуться в борьбу за очки. Предстоит много работы, но я надеюсь, что мы достаточно быстро всё исправим».

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