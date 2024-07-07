Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» боксера в истории. Майк вспомнил бой легендарного Мэнни Пакьяо против Брэндона Риоса в 2013 году, в котором филиппинец победил решением судей.

«Ни один боец за все годы, что я видел, не выглядел более сенсационно, чем Мэнни Пакьяо. Назовите бойца, который выглядел бы более сенсационно, чем Пакьяо в бою с Брэндоном Риосом?

Пакьяо – мастерский боксер. Он умел выбрасывать много ударов, он блестящий боец», – сказал Тайсон.

Ранее Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере.

sport.ua