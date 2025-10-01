Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

Бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес выбрал самого переоцененного бойца современности.

«Самый переоцененный боксер современности? Я думаю, что это Шакур Стивенсон, с которым я должен драться.

Его стиль – ужасный, но люди почему-то считают, что у него есть все для победы. Я с нетерпением жду, когда мы встретимся на ринге и покажем миру настоящий бой», – сказал Теофимо Лопес.

Ранее известный американский спортивный обозреватель и комментатор Макс Келлерман в эфире шоу Ring оценил возможный бой между Теофимо Лопесом и Шакуром Стивенсоном и вспомнил Василия Ломаченко.

sport.ua