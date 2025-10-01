Ф2: Стенсхорн продолжит карьеру в Rodin Motorsport

Команда Формулы 2 Rodin Motorsport объявила имя первого гонщика на сезон 2026 года. Им стал участник молодежной программы McLaren Мартиниус Стенсхорн.

В 2025-м 19-летний норвежец выступал в Формуле 3, одержал две победы, пять раз поднялся на подиум и занял пятое место в личном зачёте. На этапе в Баку Мартиниус дебютировал в Формуле 2 в составе Trident, не добравшись до финиша ни в одной из двух гонок.

Мартиниус Стенсхорн: «Я очень рад присоединиться к Rodin Motorsport в Формуле 2 в 2026 году. Это большой шаг вперёд в моей карьере, и я благодарен команде за их веру в меня и поддержку.

Не могу дождаться тестов в Абу-Даби после завершения сезона. В следующем году я полностью выложусь на трассе!»

