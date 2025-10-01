Костюк проиграла Джессике Пегуле в Пекине на WTA 1000

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила своё участие в турнире WTA 1000 в Пекине, уступив в упорной борьбе седьмой ракетке мира Джессике Пегуле. В матче 1/8 финала Костюк проиграла американке в трёх сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на сайт komentator.net.

Сражение длилось 2 часа и 20 минут, и, несмотря на то что Марта показала отличные результаты в первом и втором сетах, в решающем Пегула оказалась сильнее. Это был уже пятый матч между этими теннисистками, и Марта потерпела четвёртое поражение. В этом сезоне они встречались и в 1/8 финала турнира в Майами, где также победила Пегула.

Костюк не смогла пробиться в свой пятый четвертьфинал на турнире категории WTA 1000. Однако в Пекине украинка продемонстрировала отличную игру, одержав победы над Эллой Зайдель и Александрой Саснович. Пегула в следующем раунде встретится с соотечественницей Эммой Наварро, которая сенсационно выбила с турнира первую ракетку мира Игу Свентек.

