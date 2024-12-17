Юниоры. Котляр завершила год в топ-25 рейтинга ITF Juniors, Белозерцев – самый молодой украинец, закончивший сезон в в топ-100

Международная федерация тенниса опубликовала итоговые юниорские рейтинги за 2024 год



Впервые с 2021 года два украинских юноши завершили сезон в топ-100 мирового юниорского рейтинга:

58 Глеб Секачёв (2006)

69 Никита Белозерцев (2008)

Глеб Секачёв (Одесса) в этом году выиграл два одиночных юниорских турнира ITF: Керетаро (Мексика/J100) и Филлах (Австрия/J200), а также стал чемпионом соревнований J300 в Панчево (Сербия). Также украинец завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы U18.

Для Секачёва этот год стал последним в юниорском теннисе. Со следующего года украинец будет получать образование в Университете Аризоны и выступать в студенческой теннисной лиге NCAA.

16-летний Никита Белозерцев (Хмельницкий) стал самым молодым украинским юниором, завершившим год в топ-100 рейтинга ITF Juniors. В этом сезоне украинец сыграл в одиночных финалах на турнирах J200 в Нью-Дели (Индия), J200 в Калькутте (Индия), а также в паре на соревнованиях J200 в Альдершоте (Великобритания).

Напомним, что в 2021 году в топ-100 юниорского рейтинга завершили год Вячеслав Белинский (№5) и Герман Самофалов (№87).

Отметим, что первой ракеткой мира среди юниоров по итогам года стал норвежец Николай Будков Кьяер (2006).

У девушек в топ-100 рейтинга попали три представительницы Украины:

23 Елизавета Котляр (2007)

87 Анастасия Фирман (2006)

88 Мария Дробышева (2007)

В последний раз столько украинок завершили год в топ-100 в 2020 году. Это были: Дарья Снигур (№5), Сабина Зейналова (№86) и Любовь Костенко (№90).

Елизавета Котляр (Днепр) в этом году выиграла одиночный титул J300 в Санта-Кроче-суль-Арно (Италия) и сыграла в основной сетке всех юниорских турниров Grand Slam.

Анастасия Фирман (Киев/Одесса) в этом сезоне стала чемпионкой парного турнира J200 в Беникарло (Испания) и сыграла в финале турнира в J200 в Филлахе (Австрия) в одиночном разряде.

Мария Дробышева (Киев) в этом году выиграла титулы на парных турнирах J100 в Сан-Хосе (США) и J200 в Сальсомаджоре-Терме (Италия).

Первой ракеткой мира среди девушек по итогам 2024 года стала австралийская теннисистка Эмерсон Джонс (2008).



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