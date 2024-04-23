Рафаэль Надаль сыграет в составе сборной Европы в Кубке Лейвера

Испанский теннисист планирует в сентябре выступить в очередном розыгрыше командного турнира

Рафаэль Надаль присоединится в составе сборной Европы к своему соотечественнику Карлосу Алькарасу, представителю Германии Александру Звереву и «нейтральному» Даниилу Медведеву.

«Я очень рад, что буду играть на Кубке Лейвера в Берлине за команду Европы. У меня остались особенные воспоминания о Кубке Лейвера, в том числе эмоции от игры в Лондоне два года назад вместе с Роджером в его последнем матче в карьере», — поделился своими эмоциями Рафаэль Надаль.

«На данном этапе моей карьеры я очень хочу выходить на корт и максимально использовать каждую предоставленную мне возможность. Работа в команде — это всегда невероятный опыт, и мне всегда это нравилось. Я с нетерпением жду возможности поехать в Берлин и помочь команде Европы выиграть Кубок Лейвера», — добавил Надаль.

Напомним, что противостояние сборных Европы и Мира состоится 20-22 сентября в Берлине. За сборную Мира на данный момент заявлены американцы Томми Пол и Тэйлор Фритц, а также австралиец Алекс де Минор.

Отметим, что это будет последний розыгрыш, где капитанами сборных будут Бьорн Борг и Джон Макинрой.

btu.org.ua