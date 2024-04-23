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Футбол

Почеттино — перед игрой с Арсеналом: Игроки должны показать, что это Челси, а не футбольный клуб Палмера

Дополнительная мотивация для футболистов

Почеттино - перед игрой с Арсеналом: Игроки должны показать, что это Челси, а не футбольный клуб Палмера

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал "вызовом" возможное отсутствие на поле Коула Палмера в перенесённом матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала".

    "Это хороший вызов, если Палмер не выйдет против "Арсенала". Будь я на месте игроков, у меня была бы мотивация показать, что это футбольный клуб "Челси", а не футбольный клуб Коула Палмера", — приводит слова Почеттино Football Tweet.

    Ранее стало известно о кадровой ситуации "пенсионеров" перед лондонским дерби.

    www.ua-football.com

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