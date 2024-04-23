«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика

Супертяж Энтони Джошуа дал понять, что уже осенью может сразиться с Тайсоном Фьюри, несмотря на то, что в контракте нынешнего чемпиона WBC прописан реванш с Александром Усиком после их боя в мае.
«В Саудовской Аравии делают то, чего хотят фаны. Если фаны хотят мой бой с Фьюри, то он состоится. И я хочу бой с Фьюри. Поединок определенно состоится. Мне сказали готовиться на сентябрь».
«Сперва в мае подерутся Усик и Фьюри, а я уже в сентябре. Это невероятно», — сказал Джошуа.
Ранее сообщалось, что организаторы в Саудовской Аравии готовы заплатить Усику, чтобы украинец отказался от реванша и дал провести бой Фьюри и Джошуа.
Реванш Усик – Фьюри под угрозой. В Саудовской Аравии явно намекнули
sport.ua