«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Супертяж Энтони Джошуа дал понять, что уже осенью может сразиться с Тайсоном Фьюри, несмотря на то, что в контракте нынешнего чемпиона WBC прописан реванш с Александром Усиком после их боя в мае.

«В Саудовской Аравии делают то, чего хотят фаны. Если фаны хотят мой бой с Фьюри, то он состоится. И я хочу бой с Фьюри. Поединок определенно состоится. Мне сказали готовиться на сентябрь».

«Сперва в мае подерутся Усик и Фьюри, а я уже в сентябре. Это невероятно», — сказал Джошуа.

Ранее сообщалось, что организаторы в Саудовской Аравии готовы заплатить Усику, чтобы украинец отказался от реванша и дал провести бой Фьюри и Джошуа.

Реванш Усик – Фьюри под угрозой. В Саудовской Аравии явно намекнули

sport.ua