«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй оценил свои шансы в гипотетическом бою с Александром Усиком.

«Я вспоминаю бой против Беллью, я тогда верил в британца. Я хотел, чтобы он побил Усика и он его побеждал. Но Александр тогда не спешил и был постоянно на задней ноге, выбирал удары. Но Беллью был уже не в расцвете сил, а Усик работал в темпе, который был непосилен для Беллью. Но Тони попадал по Усику с правой руки, а у меня более сильный удар и это придает уверенности в моей победе.

Я бы уверенно вышел на этот бой. Я много спарринговал с левшами. Пометите большого и стройного украинского левшу Александра Гурова? Я нокаутировал его на 45 секунде. Но с Усиком, конечно, был бы совсем другой бой», – сказал Хэй.

Ранее Дэвид Хэй рассказал, является ли Александр Усик величайшим хевивейтером своей эпохи.

sport.ua