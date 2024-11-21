Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Пол

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

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Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Джей Пол высказался об этом поединке.

«Я бы хотел, чтобы Тайсон дал мне лучший бой, чтобы я мог сделать больше. Он выживал, поэтому это было единственное, что мне не нравилось в нем. Его удары – это ничто. Я, честно говоря, ничего не чувствовал. Он на самом деле ничего не сделал», – сказал Пол.

Джейк нанес Тайсону седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua