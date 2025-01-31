Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Анатолий Дудченко, в прошлом выдающийся украинский боксер, чемпион мира по версиям WBF и IBF, высказался об Александре Усике и сравнил его достижения с братьями Кличко.

– Как оцениваете достижения Усика на профессиональном ринге? Добился ли он больше, чем братья Кличко?

– Нельзя сравнивать, потому что каждый был крутым в свое время, что касается Кличко, то удерживать 12 лет чемпионство это действительно очень мощно. У Александра Усика, конечно же, были более интересные бои, например два поединка против Тайсона Фьюри, который в свое время вернул интерес к боксу.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua