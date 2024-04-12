Сорокин почти в плей-офф, а для Овечкина и Малкина осталось только одно место. Расклады на финише регулярки НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Баффало» и покинул зону плей-офф НХЛ

Александр Овечкин, Илья Сорокин и Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Смотрим на календарь претендентов на попадание в плей-офф от Восточной конференции.

После очередного игрового дня в НХЛ расклады в борьбе за две последние путевки в плей-офф немного прояснились. Победа «Айлендерс» вместе с поражениями «Вашингтона» и «Детройта» сделала шансы ньюйоркцев попасть в розыгрыш Кубка Стэнли очень высокими.

«Айлендерс» осталось сыграть с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» — команде Ильи Сорокина достаточно набрать четыре очка, чтобы попасть в топ-3 Столичного дивизиона. Скорее всего, хватит и меньшего, если конкуренты не выдадут победную серию на финише регулярки. Но даже в этом случае для «Айлендерс» останется еще одно место в зоне уайлд-кард — напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Главные интриги сейчас связаны с тем самым последним местом «уайлд-кард» — одно из двух уже забронировала за собой «Тампа», а на второе претендуют (предположим, что «Айлендерс» все же попадут в топ-3 в дивизионе) «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Детройт».

Рассмотрим календарь четырех претендентов и их шансы попасть в плей-офф. Примечание: «Детройт» пока формально выше «Филадельфии» из-за того, что сыграл меньше матчей, после окончания регулярки по понятным причинам этот критерий не будет иметь значения.

«Питтсбург»

Оставшиеся матчи: Бостон (д) — 14.03, Нэшвилл (д) — 16.03, Айлендерс (г) — 18.03

У «Питтсбурга» самая простая задача: он никак не зависит от конкурентов, и ему достаточно одержать три победы, чтобы попасть в плей-офф. Более того, почти наверняка ему хватит и пяти очков: даже если «Вашингтон» или «Детройт» наберут шесть, «Пингвинз» будут выше за счет числа выигрышей в основное время. А вот любой вариант с четырьмя или менее очками ставит «Питтсбург» в зависимость от других матчей.

«Вашингтон»

Оставшиеся матчи: Тампа-Бэй (д) — 14.03, Бостон (д) — 16.03, Филадельфия (г) — 17.03

«Вашингтон» потерял слишком много очков в последнее время: скорее всего, еще одна осечка станет фатальной. Ни в коем случае нельзя проигрывать прямому конкуренту «Филадельфии» — аутсайдер гонки за плей-офф благодаря этому может тоже получить свой шанс. Три победы почти гарантируют «Вашингтону» преимущество над «Детройтом», но понадобится хотя бы одно поражение «Питтсбурга».

«Детройт»

Оставшиеся матчи — Торонто (г) — 14.03, Монреаль (д) — 16.03, Монреаль (г) — 17.03

Ситуация у «Детройта» чуть хуже, чем у «Вашингтона»: слишком мало побед в основное время, и при равенстве очков с любым конкурентом после 82 матчей он почти наверняка окажется ниже в таблице. Поэтому, помимо очевидной необходимости трех побед, для попадания в плей-офф очень пригодятся поражения «Кэпиталз» и «Пингвинз».

«Филадельфия»

Оставшиеся матчи — Нью-Джерси (д) — 14.03, Вашингтон (д) — 17.03

Шансы «Филадельфии» на плей-офф можно оценить как минимальные. Даже если «Флайерз» выиграют оба матча (причем в основное время), нужно совпадение еще сразу нескольких событий: потеря «Кэпиталз» еще хотя бы одного очка (очень реально), «Детройт» не набирает пять очков (вполне реально), «Питтсбург» не набирает три очка (малореально). Если случится все вместе, это будет сказкой для «Филадельфии».

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