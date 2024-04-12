Сэма Бёрда тревожит, что Формула E теряет идентичность

Сэма Бёрда уже вполне можно считать ветераном автоспорта: ему 37, и только в Формуле E он выступает уже десять лет. А наши читатели его помнят ещё по молодёжной серии GP2: в 2013 году он выступал за российскую команду Russian Time и стал вице-чемпионом.

Но его основным занятием в последние годы всё-таки была Формула E, хотя до 2022 года он сочетал её с выступлениями в гонках на выносливость. С этого года Сэм присоединился к команде McLaren, и на этапе в Бразилии, проходившем в середине марта, добыл для неё первую победу.

Сейчас он готовится к двум гонкам, которые в этот уик-энд пройдут на итальянском автодроме в Мизано, и именно эта тенденция вызывает у него озабоченность: Формула E всё чаще отходит от своих главных традиций, суть которых в том, что серия изначально ориентировалась на гонки на городских трассах.

Раньше этапы электрической серии проходили только на временных трассах, часто в центральных районах крупных мировых столиц – достаточно вспомнить единственную гонку в Москве, состоявшуюся летом 2015 года. Кольцо было проложено в непосредственной близости от Красной площади, в том числе проходило по Васильевскому спуску, Москворецкой набережной, Китайгородскому проезду и Варварке.

По мнению Бёрда, увеличивая число гонок на стационарных автодромах, Формула E всё дальше отходит от своих корней. Тем более уже поговаривают, что вместо Лондона британский этап серии в будущем переедет в Сильверстоун.

«Я предпочитаю держаться корней, мне бы очень этого хотелось, – подчеркнул Сэм в интервью RacingNews365. – Можно ли считать трассу в Токио идеальной? Нет, она нуждается в некоторой корректировке.

Здорово, что мы гоняемся в Мизано, в Италию всегда приятно приезжать, здесь невероятные болельщики, и мне очень нравилось выступать в Риме, но жаль, что там мы больше не выступаем. Хотя я считал, что это лучшая трасса в календаре нашей серии.

Трасса в Мизано хороша для обычных гоночных машин, но наши машины обычными не назовёшь. Проблема в том, что если мы проводим гонки на стационарных автодромах, таких как Мизано и Сильверстоун, о чём уже пишет пресса, то публика будет говорить, что мы проезжаем круг на 25 секунд медленнее, чем машины Формулы 1.

А для нас это очень плохо, потому что нельзя сравнивать Формулу E с другими чемпионатами, наша серия совершенно особенная. И на городских трассах такие гонки смотрятся хорошо. Ради этого наш чемпионат и создавался, по самой своей природе он связан с уличными трассами, и мы не должны об этом забывать».

В последний уик-энд мая сдвоенный этап календаря Формулы 1 примет автодром в Шанхае, но это меньше тревожит Бёрда, чем перспектива гоняться в Сильверстоуне: «В Китае мы будем ездить по кольцу, которое в три раза короче, чем трасса Формулы 1, и это меня не сильно заботит. В Монако картина несколько иная: там гонки проходят зрелищно, и болельщиков это устраивает, даже если наши машины медленнее.

Но Сильверстоун – очень скоростная трасса, к тому же слишком широкая – представьте себе, каким там будет расход энергии! Мне просто не хочется, чтобы забывались основы, ведь изначальная задумка была в том, чтобы на центральных улицах городов демонстрировать возможности электрического транспорта.

Если слишком много гонок проводить на обычных автодромах, то Формула E начнёт терять свою идентичность, и это меня тревожит. Наши машины становятся быстрее, мы уже можем достигать довольно высоких максимальных скоростей, но нас ведь будут сравнивать с Формулой 1, хотя наши машины тяжелее, они не развивают такой прижимной силы, а шины не обеспечивают такого сцепления. Не обманется ли публика в своих ожиданиях?..»

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