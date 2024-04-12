Бавария определилась с новым главным тренером

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Бавария хочет пригласить на должность главного тренера наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, которого руководство клуба уволило в марте 2023 года.

Об этом сообщает BILD.

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На назначении Нагельсманна настаивает спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.

Ранее сообщалось, что Юлиан может покинуть сборную Германии после Евро-2024, однако немецкая ассоциация сейчас пытается согласовать с ним продление контракта, несмотря на нестабильные. результаты команды перед домашним чемпионатом Европы.

Напомним, в феврале 2024 года Бавария объявила, что летом Тухель покинет свой пост.

В настоящее время Бавария делит второе место турнирной таблицы чемпионата Германии по Штутгартом (по 60 баллов). Следующий матч команда сыграет 13 апреля против Кельна (начало в 16:30 по киевскому времени).

Арсенал — Бавария 2:2: обзор матча Лиги чемпионов

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