Кубок Билли Джин Кинг. Радукану перевела в ничью матч против Франции, Польша и Словакия ведут в счёте по итогам пятницы

Результаты первого игрового дня в Квалификации командного турнира

Квалификация • 12-13 апреля

ШВЕЙЦАРИЯ 0-2 ПОЛЬША

Симона Вальтерт — Ига Швёнтек 3:6, 1:6

Селин Неф — Магдалена Френх 7:6(8), 5:7, 3:6

Магдалена Френх прервала серию из пяти поражений и выиграла первый матч за последние полтора месяца.

ФРАНЦИЯ 1-1 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Диан Парри — Кэти Бултер 6:2, 6:0

Каролин Гарсия — Эмма Радукану 6:3, 3:6, 2:6

Диан Парри впервые за три встречи обыграла Кэти Бултер. В 2023 году теннисистки играли друг против друга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и US Open. Это вторая победа француженки в двух сыгранных одиночных матчах за сборную.

Эмма Радукану (№302 WTA) впервые с марта прошлого года смогла обыграть соперницу, входящую в топ-30. Британка вышла вперёд в очных противостояниях с Каролин Гарсией (2-1).

СЛОВАКИЯ 2-0 СЛОВЕНИЯ

Анна Каролина Шмидлова — Эла Нала Милич 6:4, 6:3

Виктория Грунчакова — Вероника Эрьявец 6:1, 5:7, 6:3

Виктория Грунчакова продлила свою беспроигрышную серию после титула ITF W50 в городе Мурска Собота в конце марта.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua