Кубок Билли Джин Кинг. Радукану перевела в ничью матч против Франции, Польша и Словакия ведут в счёте по итогам пятницы

Результаты первого игрового дня в Квалификации командного турнира
Квалификация • 12-13 апреля
ШВЕЙЦАРИЯ 0-2 ПОЛЬША
Симона Вальтерт — Ига Швёнтек 3:6, 1:6
Селин Неф — Магдалена Френх 7:6(8), 5:7, 3:6
Магдалена Френх прервала серию из пяти поражений и выиграла первый матч за последние полтора месяца.
ФРАНЦИЯ 1-1 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Диан Парри — Кэти Бултер 6:2, 6:0
Каролин Гарсия — Эмма Радукану 6:3, 3:6, 2:6
Диан Парри впервые за три встречи обыграла Кэти Бултер. В 2023 году теннисистки играли друг против друга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и US Open. Это вторая победа француженки в двух сыгранных одиночных матчах за сборную.
Эмма Радукану (№302 WTA) впервые с марта прошлого года смогла обыграть соперницу, входящую в топ-30. Британка вышла вперёд в очных противостояниях с Каролин Гарсией (2-1).
СЛОВАКИЯ 2-0 СЛОВЕНИЯ
Анна Каролина Шмидлова — Эла Нала Милич 6:4, 6:3
Виктория Грунчакова — Вероника Эрьявец 6:1, 5:7, 6:3
Виктория Грунчакова продлила свою беспроигрышную серию после титула ITF W50 в городе Мурска Собота в конце марта.
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