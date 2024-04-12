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Футбол

Тен Хаг — о Магуайре: Он нужен нам для достижения поставленных целей

Наставник МЮ высказался о Харри Магуайре

Тен Хаг - о Магуайре: Он нужен нам для достижения поставленных целей

Фото: twitter.com/ManUtd

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма" к защитнику Харри Магуайру.

    "Мы всегда были довольны Харри, но он хочет играть. Он великолепный лидер, он очень хороший защитник, очень комфортно чувствует себя на поле. Мы очень рады, что Магуайр с нами, и он нужен нам для достижения результатов и поставленных целей".

    У Харри контракт с "МЮ" рассчитан до июня 2025 года, но соглашение имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.

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