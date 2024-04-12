Тен Хаг — о Магуайре: Он нужен нам для достижения поставленных целей

Наставник МЮ высказался о Харри Магуайре
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма" к защитнику Харри Магуайру.
"Мы всегда были довольны Харри, но он хочет играть. Он великолепный лидер, он очень хороший защитник, очень комфортно чувствует себя на поле. Мы очень рады, что Магуайр с нами, и он нужен нам для достижения результатов и поставленных целей".
У Харри контракт с "МЮ" рассчитан до июня 2025 года, но соглашение имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.
Читайте такжеМанчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Жироны
www.ua-football.com