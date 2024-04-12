Бой двух американских гигантов. Перспективный боксер нацелился на Уайлдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

Перспективный американский боксер Джаред Андерсон уверен, что уже близок к большим боям, а первым таким боем может стать поединок с соотечественником Деонтеем Уайлдером.

«Я готов к большим боям. С Уайлдером готов драться хоть завтра. Хотя я уважаю Деонтея, у него невероятный удар. Но меня он не побьет, я просто не позволю ему попасть в меня. Я слишком разносторонний боксер для него, поэтому красиво выиграю этот поединок».

«Сперва нужно победить Мерхи, и сделать это следует красиво и уверенно», – сказал Андерсон.

Следующим соперником Андерсона станет бельгиец Рияд Мерхи, бой пройдет в ночь на 14 апреля. Уайлдер после поражения от Джозефа Паркера пока не объявил о следующем противнике.

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sport.ua