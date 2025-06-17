Марко: В Канаде Mercedes смогла удивить

В эфире немецкого Sky F1 консультант Red Bull Хельмут Марко подвёл итоги канадского уик-энда…

Хельмут Марко: «Прежде всего, это была отличная гонка. Команда Mercedes смогла удивить. Они были молниеносно быстры в гонке и не имели проблем с шинами, по крайней мере в том объёме, что прежде. А вот в McLaren выглядели неубедительно, что стало для нас сюрпризом.

Макс слишком сильно атаковал на первом отрезке, когда пытался обогнать Расселла. На третьем отрезке он вновь прибавил, но машины Mercedes были очень сильны и износ шин у них был не больше, чем у остальных».

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