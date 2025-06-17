Боксер-чемпион: «Ломаченко – легенда? Вы видели, что он вообще сделал?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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Чемпион мира Ричардсон Хитчинс высказался о карьере Ломаченко.

«Говорите, Ломаченко – легенда, но что он сделал? Вы видели, кого он победил? Гэри Рассел? И все? За что вы считаете его легендой? За победы над Линаресом и Педрасой, которого до этого победил Джервонта Дэвис? Бойцы, которых победил Ломаченко… это не делает его легендой», – сказал Хитчинс.

sport.ua