Боксер-чемпион: «Ломаченко – легенда? Вы видели, что он вообще сделал?

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.
Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
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Чемпион мира Ричардсон Хитчинс высказался о карьере Ломаченко.
«Говорите, Ломаченко – легенда, но что он сделал? Вы видели, кого он победил? Гэри Рассел? И все? За что вы считаете его легендой? За победы над Линаресом и Педрасой, которого до этого победил Джервонта Дэвис? Бойцы, которых победил Ломаченко… это не делает его легендой», – сказал Хитчинс.