Экс-уборщик, учитель, работник склада: кого разгромила Бавария со счетом 10:0

В первом туре клубного ЧМ немецкая "Бавария" уничтожила "Окленд Сити". Впрочем, новозеландский клуб – полупрофессиональный и у большинства игроков есть основная работа.

Капитан Марио Илич работает в отделе продаж бренда напитков. Голкипер Конор Трейси работает на складе фармацевтической компании, выпускающей лекарства для животных. Форвард Ангус Килколли работает менеджером по продажам электроинструментов. Защитник Адам Митчелл – агент по недвижимости, полузащитник Джордан Вейл – школьный учитель, нападающий Райан де Врис – специалист по обработке металла.

Нападающий Джерсон Лагос работает парикмахером. Испанский защитник Жерар Гаррига на родине занимался футболом, но профи не стал. До сотрудничества с "Оклендом" работал уборщиком и официантом.

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