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Футбол

Тренер Ливерпуля рассказал о забитом голе новичка клуба. Видео дальнего удара

Нидерландский менеджер высказался о голе итальянца

Тренер Ливерпуля рассказал о забитом голе новичка клуба. Видео дальнего удара

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Тренер "Ливерпуля" рассказал о забитом голе новичка клуба.

    По словам Арне Слота, гол – это новый шаг для Федерико Кьезы.

    "Приятно дебютировать, и если вы уже играли за этот клуб, то вы хотите забить свой первый гол, особенно перед своими болельщиками. Вот что он сделал сейчас, так что это хороший следующий шаг.

    Давайте не будем слишком увлекаться, потому что, хотя мне очень понравилась игра "Аккрингтона Стэнли", в конце концов, это команда Второй Лиги. Но это определенно хороший следующий шаг для него, чтобы быть доступным и даже забить гол", – сказал Слот

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    • В матче против "Аккрингтона" Кьеза забил на 90-й минуте и сделал счёт 4:0 в пользу "Ливерпуля".

    Видео гола:

    www.ua-football.com

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