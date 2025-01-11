Наоми Осака: “Учитывая результаты МРТ я достаточно оптимистично настроена, что сыграю на Australian Open свой стартовый матч”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака ответила на вопросы журналистов перед стартом на австралийском “мэйджоре”



О возвращении в Мельбурн, где дважды становилась чемпионкой

“Для меня это, пожалуй, одно из мест, с которым у меня связаны лучшие воспоминания в карьере. Это Мельбурн и Нью-Йорк. И еще Токио. Я очень рада вернуться сюда. Я приехала из Окленда, где немного дождливо, поэтому сейчас приятно побыть на солнце.”

О результатах обследования после отказа доиграть финал в Окленде из-за травмы

“Обычно я очень честный человек, но, пожалуй, на этот раз не отвечу на ваш вопрос до конца откровенно (улыбается). Результаты МРТ не были идеальными, но и не были плохими. Учитывая это, я достаточно оптимистично настроена, что сыграю здесь свой стартовый матч. То есть, я сыграю однозначно. Я хорошо тренировалась в течение двух дней, что я здесь, поэтому, кажется, всё идёт неплохо.

О матче первого круга против Каролин Гарсии (с которой сыграла в сезоне-2024 три раза, в том числе и в первом круге Australian Open)

“Я спросила своего агента о результатах жеребьевки. Когда он ответил, я сначала подумала, что он шутит. Мне кажется, что мы не играли несколько месяцев, так что, возможно, это было ожидаемо (улыбается).

Да, думаю, наши отношения с ней значительно улучшились. Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но я очень ее уважаю. Чувствую, что она относится ко мне так же. Мне также нравится, что мы родились в один день. Я никогда не могу иметь плохих отношений с другими Весами. Я помню, что мы также хорошо пообщались с ней, когда она записывала со мной свой подкаст. Она также говорила о своем психическом здоровье. Так что это снова наша связь как Весов (улыбается).”

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