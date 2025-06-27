Журналист назвал причину разрыва отношений между Усиком и Красюком

Getty Images/Global Images Украина. Александр Красюк и Александр Усик

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк объявил о прекращении сотрудничества с украинским боксером Александром Усиком.

Известный журналист Гарет Дэвис объяснил, почему Усик перестал работать с Красюком.

«Эта ситуация свидетельствует о том, что Усик приближается к завершению карьеры. Он сейчас подсчитывает средства, кому и сколько он платит. Возможно, прекращение отношений с Красюком даст ему возможность сэкономить несколько миллионов.

Если Усик победит Дюбуа – это будет финиш для Александра, не думаю, что ему будет дальше интересно драться. Поссорился ли Усик с Красюком? Да нет, не думаю, они хорошо ладили», – сказал Дэвис.

sport.ua