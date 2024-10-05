«Все было хорошо». У Джошуа решили, нужно ли менять тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвисон и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа не планирует увольнять тренера Бена Дэвисона, хотя у многих экспертов были вопросы к подготовке британца к бою.

«Ожидаю, что Джошуа останется с нынешним тренером. Энтони был доволен тренировочным лагерем, он хорошо подготовился, все было отлично. Так что изменений здесь не будет», – сказал Хирн.

Промоутер добавил, что Джошуа в течение ближайших недель примет решение о том, состоится ли реванш с Дюбуа.

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sport.ua