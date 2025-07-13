Бывший тренер Дюбуа назвал главную ошибку Усика накануне реванша

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

Бывший тренер британца Шейн Макгиган поделился мнением о будущем противостоянии – считает, что Усик допустил важную ошибку накануне реванша:

«Мне не нравится тот факт, что Усик разорвал отношения со своим промоутером. К тому же, Красюк был его другом. Это тревожная вещь и большая ошибка – сделать подобное перед таким реваншем.

Возможно, Алекс увидел то, что не понравилось боксеру. Мне не нравится, что Усик очень пренебрежительно относится к Дюбуа и совсем не уважает соперника. Он гордый человек», – подытожил Шейн.

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sport.ua