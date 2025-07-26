«Бешикташ» осудил расизм в матче с «Шахтёром»

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтёром», состоявшемся 24 июля, произошёл громкий инцидент. Несмотря на победу турецкого клуба со счётом 4:2, внимание общественности сосредоточилось на другом — вингер украинской команды Кевин подвергся расистским оскорблениям. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь, как выяснилось, оскорбления исходили не просто от болельщика, а от члена Конгресса «Бешикташа», который имеет право голосовать за президента клуба и приобретать сезонные абонементы.

Официальная реакция клуба

Руководство «Бешикташа» оперативно отреагировало на скандал, опубликовав официальное заявление, в котором осудило действия своего представителя:

«Расистские и оскорбительные высказывания в адрес нашего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА, игрока донецкого “Шахтёра” Кевина, допустил член нашего Конгресса. Этот вопиющий инцидент демонстрирует его полное несоответствие ценностям “Бешикташа”.»

Клуб сообщил, что против виновного лица уже инициировано дисциплинарное расследование с целью его исключения из рядов организации.