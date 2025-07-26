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«Бешикташ» осудил расизм в матче с «Шахтёром»
Футбол

«Бешикташ» выступил с официальным заявлением после расистского скандала в матче с «Шахтёром»

Клуб «Бешикташ» выступил с заявлением после расистского скандала в матче с «Шахтёром». Оскорбления в адрес Кевина допустил член Конгресса клуба.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтёром», состоявшемся 24 июля, произошёл громкий инцидент. Несмотря на победу турецкого клуба со счётом 4:2, внимание общественности сосредоточилось на другом — вингер украинской команды Кевин подвергся расистским оскорблениям. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь, как выяснилось, оскорбления исходили не просто от болельщика, а от члена Конгресса «Бешикташа», который имеет право голосовать за президента клуба и приобретать сезонные абонементы.

Официальная реакция клуба

Руководство «Бешикташа» оперативно отреагировало на скандал, опубликовав официальное заявление, в котором осудило действия своего представителя:

«Расистские и оскорбительные высказывания в адрес нашего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА, игрока донецкого “Шахтёра” Кевина, допустил член нашего Конгресса. Этот вопиющий инцидент демонстрирует его полное несоответствие ценностям “Бешикташа”.»

«Бешикташ» осудил расизм в матче с «Шахтёром»

Клуб сообщил, что против виновного лица уже инициировано дисциплинарное расследование с целью его исключения из рядов организации.

«Наш клуб и наши верные болельщики не раз доказывали свою полную нетерпимость к расизму. Мы вновь категорически осуждаем расизм во всех проявлениях, особенно на спортивных аренах», — заявили в пресс-службе «Бешикташа».

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