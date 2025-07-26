Шевченко назвал Месси величайшим в истории

Президент Украинской ассоциации футбола и легенда мирового футбола Андрей Шевченко высказал своё мнение о том, кто по праву считается лучшим игроком всех времён. По мнению экс-нападающего, этот титул безоговорочно принадлежит аргентинцу Лионелю Месси. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Для меня Месси — лучший в истории футбола. Конечно, времена Пеле и Марадоны были другими, но даже с учётом этого Месси — это всё. Сравнить с ним можно только Пеле и Марадону», — приводит слова Шевченко издание Pasion Futbol.

По его словам, Месси — идеальное воплощение современного нападающего. Он универсален, опасен на любой позиции и постоянно заставляет защитников ошибаться.

«Трудно найти футболиста, который так же легко обводит и так же результативен, как Лионель. Это идеальный нападающий XXI века. Его невозможно привязать к одной позиции — он везде, и защитники выглядят неуклюжими рядом с ним», — добавил Шевченко.

Статистика Месси говорит сама за себя

В нынешнем сезоне Лионель Месси выступает за американский клуб Интер Майами. Он уже провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до декабря 2025 года. Рыночная стоимость 37-летнего форварда, по оценкам, составляет 18 миллионов евро.

Несмотря на возраст, аргентинец продолжает демонстрировать высокий уровень игры, доказывая, что его карьера ещё далека от завершения. Авторитетные эксперты, бывшие игроки и тренеры по-прежнему называют его феноменом мирового футбола.

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