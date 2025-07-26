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«Аль-Хиляль» готов купить Исака за €173 млн
Футбол

«Аль-Хиляль» вступил в борьбу за звезду АПЛ: Исаку предлагают колоссальную зарплату

Саудовский клуб «Аль-Хіляль» предложил Александеру Исаку рекордный контракт и борется с «Ливерпулем» за трансфер шведа. Зарплата может вырасти в 5 раз.

Нападающий английского «Ньюкасла» и сборной Швеции Александер Исак может покинуть клуб в это трансферное окно. Главным претендентом на 25-летнего форварда долгое время считался «Ливерпуль», однако теперь к борьбе неожиданно присоединился саудовский «Аль-Хіляль».

Как сообщает euro.com.ua, арабский клуб готов предложить не только внушительную сумму «Ньюкаслу» — около 173 миллионов евро, — но и огромную зарплату самому Исаку. По данным источника, форвард может зарабатывать до 685 тысяч евро в неделю, что в пять раз превышает его нынешний доход в английском клубе (137 тысяч евро).

Несмотря на то что «Ньюкасл» отказывается продавать ключевого игрока, в клубе готовы рассмотреть предложения, превышающие установленную сумму.

Сам Исак пока не принял окончательного решения. Он не поехал с командой на предсезонные сборы, официально — из-за травмы. Однако британские СМИ уверены: форвард серьёзно рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами АПЛ.

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