«Коламбус» победил «Виннипег», Воронков забил гол

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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Шон Курали и Кент Джонсон, оформивший дубль, Кирилл Марченко сделал результативную передачу. У «Джетс» шайбу забросил Кайл Коннор.

После этого матча «Коламбус» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 40 очками — на второй строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Коннор — 15 (бол., Моррисси, Шайфли), 31:51 — 1:0. Воронков — 7 (бол., Марченко, Веренски), 33:53 — 1:1. К. Джонсон — 7 (Монахэн, ван Римсдайк), 47:15 — 1:2. К. Джонсон — 8 (ван Римсдайк, Проворов), 49:42 — 1:3. Керали — 3 (п.в.), 58:38 — 1:4.

Вратари: Комри (56:20 — 58:38) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (6+8+11) — 28 (12+7+9).

Наши: Наместников (13.56/0/0) — Воронков (18.36/2/+1), Марченко (18.35/3/0), Проворов (23.07/0/+3).

9 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

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