«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу Джордж Гроувз высказался об украинском супертяжеловесе Александре Усике:

«Возможно, через 10, 20, 30 лет мы оглянемся и скажем: «Вау, посмотрите на этого парня, посмотрите на его путь! Он завоевал все пояса в крузервейте, а затем поднялся в хевивейт и победил всех сильнейших бойцов своей эпохи».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua