Барбора Крейчикова: “Я надеялась, что травма будет не такой серьезной и восстановление пройдет быстрее, но, к сожалению, получилось иначе”

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась новостями о состоянии своего здоровья



Действующая чемпионка Уимблдона не сыграла ни одного матча в сезоне 2025 года, ее последнее выступление состоялось на Итоговом турнире WTA в 2024-м. После того, как она снялась с Открытого чемпионата Австралии в январе из-за травмы спины, двукратная чемпионка турниров Grand Slam остается вне игры, но надеется вернуться в тур уже на Ролан Гаррос в мае.

29-летняя теннисистка рассказала о ходе восстановления, отметив, что уже вернулась к тренировкам и надеется успеть подготовиться к турниру в Париже:

«Я достигла того этапа, когда могу делать все, врачи дали мне разрешение. Постепенно я увеличиваю нагрузку на спину, играю в теннис три, максимум четыре раза в неделю, по часу или полтора.

Печально, что я не смогла сыграть за сборную Чехии в Кубке Билли Джин Кинг и что мне пришлось пропустить такую большую часть сезона. Я надеялась, что травма будет не такой серьезной и что восстановление пройдет быстрее, но, к сожалению, получилось иначе.

Мое здоровье постепенно улучшается, но медленно. Надеюсь, что смогу поехать в Париж, и если появится шанс сыграть до того – я буду счастлива», – сказала Барбора Крейчикова.



btu.org.ua