Хет-трик и разгром. Женская сборная Украины сыграла матч на ЧМ

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Женская сборная Украины по хоккею провела четвертый матч на чемпионате мира в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Соперницами были хоккеистки сборной Бельгии, а украинки, пропустив первыми, выиграли со счетом 6:1. Хет-трик оформила Валерия Манчак, дубль на счету Татьяны Кириченко.

Сборная Украины набрала 7 очков и находится на третьей позиции. Команда завершит турнир 20 апреля встречей против Гонконга.

Женский чемпионат мира по хоккею. Дивизион 2B

Украина – Бельгия 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Стено (Босманс), 10:27. 1:1 – Кириченко (Манчак, Цимиренко – больш), 11:36. 2:1 – Манчак (Кириченко,

Цимиренко – больш), 19:35. 3:1 – Цимиренко, 23:58. 4:1– Манчак, 34:15. 5:1 – Манчак (Медведенко), 39:52. 6:1 – Кириченко (Цимиренко, Манчак), 44:23

sport.ua