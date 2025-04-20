ЧМ по хоккею U-18. Где сборная Украины после первого тура. Таблица

В воскресенье состоялся первый игровой день на юношеском чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.
В первом туре выиграли сборные Украины, Дании и Словении. Украинские хоккеисты лидируют за счет разгромной победы над Венгрией со счетом 7:1.
Отметим поражение по буллитам Казахстана, который считается одним из претендентов на выход в элиту. Дания, которая справилась с Австрией, в понедельник будет вторым соперником Украины.
Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A
Венгрия – Украина 1:7
Дания – Австрия 5:3
Словения – Казахстан 3:2 по буллитам